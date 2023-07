Le voyage immobile – Biodivers’été Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes, 29 juillet 2023, Rennes.

Partez avec nous à la rencontre de la nature sauvage qui nous entoure au travers d’une exposition et de projections/rencontres. Samedi 29 juillet, 17h00 1

Du 2023-07-29 17:00 au 2023-07-29 19:00.

Partez avec nous à la rencontre de la nature sauvage qui nous entoure au travers d’une exposition et de projections/rencontres.

EXPOSITION TEMPORAIRE: BIODIVERS’ÉTÉ

Le quartier 9 de Rennes peut s’enorgueillir d’être un berceau de vie sauvage. Vous serez surpris de découvrir qui cohabite si discrètement avec nous !

Rendez vous dans la « bulle » pour rencontrer les animaux qui peuplent le quartier et qui nous sont essentiels.

Une exposition conçue grâce au partenariat avec le groupe mammalogique breton.

EXPOSITION PERMANENTE: EAU ! « QUELQU’UN ENTEND MA VOIX ? »

Funda Tokaç explore le lien à l’eau au travers de l’art traditionnel du papier marbré.

Ses œuvres émanent de l’intime fusion de son imaginaire, de sa créativité et de son chemin de vie.

PROJECTION / RENCONTRE : LES FILMS DU VIDÉOBUS 17h30

Le Faï est un des lieux d’accueil et rencontre entre personnes d’âges et d’horizons sociaux et culturels très divers, autour d’activités de chantier, du partage de la vie collective et d’évènements culturels.

Avec le vidéobus des jeunes européens tournent des films en pleine nature, documentaires et fictions.

Créer dans un cadre Naturel a-t-il une influence sur les œuvres ? Comment peut-on réfléchir collectivement à préserver l’environnement ? Quelle place l’art à t’iel dans tout ça ?

Une rencontre en visioconférence est prévue pour poser et répondre à toutes nos questions.

PROJECTION / RENCONTRE : HAPPY HOUR SCIENCE 19h

Il ne t’arrive pas parfois de te poser des questions étranges? genre… A quoi cela sert que nous rêvions? Jusqu’à combien de degré de température pouvons-nous résister? Pourra-t-on un jour comprendre ce que veulent dire les chats? Tout autant de questions qui peuvent avoir un lien avec le domaine de la Biologie… ou pas ! Eh bien, prends toi un verre, quelques chips et rejoins nous sur Happy Hour pour en discuter!

Cette séance se fera en compagnie des réalisateurs de la Websérie

Bâtiment à Modeler (BAM) 2 Rue André Trasbot, Rennes, France Rennes 35000