Aviron à Rennes : portes ouvertes et essais gratuits Base Nautique Plaine de Baud, 4 septembre 2021 09:30-4 septembre 2021 17:00, Rennes. 4 – 11 septembre Gratuit Venez découvrir le club, l’aviron -un sport complet de plein air- de 10 à 90 ans. Baptêmes d’Aviron. Pré-inscriptions pour la prochaine saison/ L’aviron – un sport complet de plein air – de 10 à 90 ans. Essais gratuits, découvertes de sept types de bateaux et inscriptions pour la saison. Base Nautique Plaine de Baud 35F rue Jean Marie Huchet, Rennes 35042 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 4 septembre – 09h30 à 17h00

dimanche 5 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 11 septembre – 09h30 à 17h00

