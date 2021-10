Rennes Bar le Petit Bacchus, Ille-et-Vilaine, Rennes Permanence d’information Bar le Petit Bacchus, Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Permanence d’information Bar le Petit Bacchus,, 3 novembre 2021 17:00, Rennes. Mercredi 3 novembre, 17h00 Sur place Ouvert à toutes et tous Permanence de Kendeskiñ Kendeskiñ, association des élèves du Diplôme d’Etudes Celtiques, formation en un an et en langue française, proposée par l’Université de Rennes 2, vous attend lors de sa permanence d’information, pour échanger dans un cadre décontracté sur la formation ou l’association. Bar le Petit Bacchus, 42 rue Vasselot 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine mercredi 3 novembre – 17h00 à 19h00

