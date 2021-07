Rennes Mobilab - Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes Rennes RENNES. Balades en vélo et visites Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Balades en vélo et visites, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rennes. Balades et visites

Balades et visites / jeudi 8 juillet Balades en vélo et visites Le Blosne /

Balades et visites jeudi 8 juillet / Mobilab – Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes Balades en vélo et visites Prenons les vélos, grillades dans le sac à dos, et en route pour la plaine de Baud pour une soirée jeux, barbecue et animation musicale ! Chacun·e apporte sa bonne humeur et de quoi préparer son repas au barbecue. Prévoir des lumières pour vos vélos. Départ à 18h de la Maison des Squares. Retour en groupe à 22h, possibilité de rentrer plus tard en autonomie. Quartier : Le Blosne /

Infos pratiques Organisé par : Maison des Squares Horaires18h00 à 22h00 TarifsGratuit maisondessquares.org

Mobilab – Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Mobilab - Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes Adresse Mobilab - Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes Ville Rennes lieuville Mobilab - Maison des Squares 23 bis place de Serbie 35200 Rennes