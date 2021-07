Rennes RENNES. Balade guidée aux Gayeulles » Lotus et nénuphars » avec l’association Génération Verte Catégorie d’évènement: Rennes

Balades et visites mercredi 7 juillet / 3 rue Des Longs Prés Balade guidée aux Gayeulles » Lotus et nénuphars » avec l’association Génération Verte Balade guidée au parc des Gayeulles « Lotus et nénuphars ». RDV 14H aux Longs Prés. Quartier : Maurepas – La Bellangerais /

Infos pratiques Organisé par : Centre socio culturel des Longs Prés Bien Etre Senior Horaires14h30 à 16h30 TarifsGratuit www.leslongspres.fr/

3 rue Des Longs Prés

2021-07-07

