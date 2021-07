Rennes 3 rue Des Longs Prés Rennes Balade et pique nique à Betton Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Balade et pique nique à Betton, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rennes. Balades et visites Balades et visites / mardi 20 juillet Balade et pique nique à Betton Maurepas – La Bellangerais / Balades et visites mardi 20 juillet / 3 rue Des Longs Prés Balade et pique nique à Betton Nous partons ensemble en fin de matinée pour un pique nique et une boucle de 6 kms à Betton. Prévoir chaussures et tenue adaptée à la marche+ pique nique+ tickets de bus STAR. Sur inscription, gratuit. Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Inscription Infos pratiques Organisé par : Centre socio culturel des Longs Prés Bien Etre Senior Horaires11h00 à 17h00 tarifs Gratuit www.leslongspres.fr/ 3 rue Des Longs Prés

2021-07-20

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu 3 rue Des Longs Prés Adresse 3 rue Des Longs Prés Ville Rennes lieuville 3 rue Des Longs Prés