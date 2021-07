Balade découverte des plantes comestibles à la Prévalaye, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Rennes.

Balades et visites Ateliers et jeux / Balades et visites / vendredi 16 juillet Balade découverte des plantes comestibles à la Prévalaye Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze /

Ateliers et jeuxBalades et visites vendredi 16 juillet / Jardin des Mille Pas Balade découverte des plantes comestibles à la Prévalaye Découverte des plantes sauvages et cultivées, comestibles. Identifier les plantes et échanger sur leurs rôles écologiques et leurs utilisations. Quartier : Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Inscription

Infos pratiques Organisé par : Jardin des Mille Pas Horaires16h à 19h tarifs Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 10€ Carte Sortir! : 6€ renseignements Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron www.jardindesmillepas.org/

Jardin des Mille Pas



2021-07-16