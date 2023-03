AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Yin Zero – Cie Monad AY-ROOP Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

10 et 11 juin 1 Festival 2023 – Yin Zero Dans ce spectacle fascinant mêlant jonglage contact et danse derviche, les deux artistes nous plongent dans un état de conscience qui se rapproche de la transe, un subtil équilibre entre contrôle et lâcher-prise. Une sorte d'hypnose chorégraphiée sur fond de musique électro. Un moment extrêmement intense et captivant. AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

