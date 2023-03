AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Cuir – Un loup pour l’Homme AY-ROOP Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

9 et 10 juin 1 Festival 2023 – Cuir Lutte sensuelle pour deux porteurs, Cuir bouscule les codes de la masculinité contemporaine. Cette valse de gladiateurs modernes puise dans les dynamiques charnelles du porté acrobatique. Le plaisir qu'ils prennent à se transformer l'un pour l'autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. En s'offrant à la proximité des regards, l'intimité de ce corps-à-corps

AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

