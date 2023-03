AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] La Boule – Liam Lelarge & Kim Marro AY-ROOP, 8 juin 2023 15:00, Rennes.

La Boule est une traverse e, une marche à deux, l’une dessus l’autre dessous. Car cette boule n’est autre que deux corps emmêle s, une forme biscornue, trois bras et quatre jambes… enroule es. 8 – 10 juin 1

La Boule est une traversée, une marche à deux, l’une dessus l’autre dessous. Car cette boule n’est autre que deux corps emmêlés, une forme biscornue, un mutant à deux têtes, trois bras et quatre jambes… enroulées. Jouant autant de leur ressemblance que de leurs différences, Liam Lelarge et Kim Marro explorent avec humour et ingéniosité les mille et une possibilités de porter l’autre, tout en se portant soi-même. Une nouvelle forme de mobilité est née !

AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

La Boule est une traversée, une marche à deux, l’une dessus l’autre dessous. Car cette boule n’est autre que deux corps emmêlés, une forme biscornue, un mutant à deux têtes, trois bras et quatre jambes… enroulées. Jouant autant de leur ressemblance que de leurs différences, Liam Lelarge et Kim Marro explorent avec humour et ingéniosité les mille et une possibilités de porter l’autre, tout en se portant soi-même. Une nouvelle forme de mobilité est née !