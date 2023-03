AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Un Dîner pour 1- Le P’tit Cirk AY-ROOP, 7 juin 2023 16:00, Rennes.

La compagnie Le P’tit Cirk rend un désopilant hommage à l’humour anglais. Une vieille et improbable bourgeoise partage son repas avec quelques invités, servis par un majordome des plus pittoresques… Mercredi 7 juin, 16h00 1

En reprenant le sketch du Britannique Lauri Wylie, A dinner for one de 1934, Le P’tit Cirk rend un désopilant hommage à l’humour anglais. Pour ce fameux dîner d’anniversaire, un des plus célèbre numéro de cabaret du monde, une improbable bourgeoise de 90 ans partage son repas avec quelques invités servis par un majordome des plus pittoresques… Le vin coule à ot et les péripéties s’enchaînent pour notre plus grand bonheur.

AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

