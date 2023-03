AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Dans l’Espace – Un loup pour l’Homme AY-ROOP, 7 juin 2023 20:30, Rennes.

Sous le chapiteau de la compagnie Un Loup pour l’homme, quatre acrobates et deux musiciens se retrouvent en prise avec les éléments. Le bois, la pierre et le métal rappellent que les lois de la nature sont instables et incontrôlables. Dans des jeux d’attraction, d’oscillation et de gravitation, les acrobates se retrouvent face à leur équilibre précaire, l’humain face à son environnement. Ça chahute, ça danse, ça taquine dans un joyeux dialogue avec toutes les formes du vivant.

AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

