AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Dans ma Chambre #3 – Mathieu Ma Fille Foundation AY-ROOP, 7 juin 2023 19:00, Rennes.

Fiction sonore, art radiophonique, comédie et cirque pour les ondes où le lieu clos et intime de la chambre est transformé en studio d’enregistrement pirate. Un programme est réalisé et diffusé en direct sur la bande FM, avec la participation du public et d’un invité musical surprise, issu de la scène locale. L’émission revient sur la naissance d’un désopilant et singulier duo, sur une histoire de thérapie conjugale, en marge d’un concours de lancer de tomahawks sur la côte d’Émeraude. Une aventure foutraque et inédite d’un cirque sans corps, qui charme par son humour décalé et son inventivité géniale.

AY-ROOP 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

