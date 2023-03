AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] Asthma Furiosa – La June / Samantha Lopez AY-ROOP Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

7 et 8 juin 1 Festival 2023 – Asthma Furiosa

Samantha Lopez excelle dans l'art du trapèze et du chant. Alors qu'asthmatique depuis l'enfance, elle a développé une pratique artistique très physique, une façon de repousser les limites de son corps. Son corps suspendu qui apostrophe la vie en chantant, c'est l'histoire d'une résistance nécessaire. C'est une bulle au bord du vide, partagée avec le public dans une grande proximité. C'est un murmure, une invitation à retrouver son souffle, en douceur.

AY-ROOP
2 rue André Trasbot
Cleunay – Arsenal-Redon
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

Détails
Heure : 18:00 - 12:00
Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu
AY-ROOP
Adresse
2 rue André Trasbot
Ville
Rennes

