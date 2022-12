Concert Notes in’ Rennes – Spectacle en chansons Auditorium – Maison des Associations, 25 février 2023 16:00, Rennes.

Samedi 25 février 2023, 16h00, 20h00 Sur place Réservation en ligne sur le site Helloasso – Tarif courant15 € ; moins de 12 ans 7 € ; moins de 10 ans gratuit

Dans une belle mise en scène, c’est un merveilleux spectacle de Notes in Rennes avec plus de 100 choristes, dans un répertoire de chansons françaises. Comme des bulles d’airs, de joie et de couleurs.

La troupe Notes in Rennes se produira le 25 février 2023 à 16 h 00, puis à 20 h 00 (deux concerts successifs identiques), pour un spectacle en chansons à l’auditorium de la Maison des Associations de Rennes, 6 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle) au profit de l’association de solidarité internationale Groupement des Educateurs sans Frontières.

Comme toujours, c’est l’assurance d’un merveilleux moment avec plus de 100 choristes dans un répertoire de chansons essentiellement françaises harmonisées à quatre voix mixtes (sopranos, altos, ténors et basses).

Sous la direction de Rodolphe Péron, accompagné par Thomas Fuchez aux claviers – des professionnels de la sphère musicale – Notes in Rennes est renommé pour la qualité de ses concerts. Dans une mise en scène à la fois simple, expressive et communicante, les airs, dont certains nous sont parfois connus, prennent un relief particulier. On y retrouve Gérard Lenorman, Michel Berger, Alain Souchon, Michel Sardou, Jacques Veneruso, Axelle Red, Bruno Nicolini, Jean-Jacques Goldman, Nolwenn Leroy, et d’autres encore. Des bulles d’airs, de joie et de couleurs.

C’est dans une démarche solidaire que Notes in Rennes soutient le Groupement des Educateurs sans Frontières

Auditorium – Maison des Associations 6 cours des Alliés – Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

