Le Chant des Poètes Auditorium du Lycée de l’Assomption Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le Chant des Poètes Auditorium du Lycée de l’Assomption, 16 novembre 2019 20:00, Rennes. Samedi 16 novembre 2019, 20h00 Sur place tarif 10€, réduit 5€ L’Ensemble Resonance vous propose des œuvres a capella ou accompagnées au piano, tirées de poèmes écrits en français, par des poètes français ou étrangers. Debussy, Fauré, Joubert, Lauridsen… Le Chant des Poètes Ce programme regroupe des œuvres a capella ou accompagnées au piano et s’intéresse plus particulièrement à des œuvres musicales tirées de poèmes écrits en français, par des poètes français ou étrangers. Parmi celles-ci, on peut citer celles de Claude Debussy (Beau soir, de Paul Bourget), Gabriel Fauré (Les Djinns de Victor Hugo ou Chanson d’ Amour d’ Armand Sylvestre), Julien Joubert (Les Ariettes oubliées de Verlaine), Morten Lauridsen (Les Roses de Rainer Maria Rilke), Paul Hindemith (Verger de Rainer Maria Rilke), Henk Badings (Soir d’été de Théodore Botrel), Francis Poulenc (Margoton va t’a l’iau ; chansons françaises), etc. Concert dirigé par Oliver Légeret. Auditorium du Lycée de l’Assomption 16 bd Paul Painlevé, 35000 Rennes 35700 Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine samedi 16 novembre 2019 – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium du Lycée de l'Assomption Adresse 16 bd Paul Painlevé, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Auditorium du Lycée de l'Assomption Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Auditorium du Lycée de l'Assomption Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Le Chant des Poètes Auditorium du Lycée de l’Assomption 2019-11-16 was last modified: by Le Chant des Poètes Auditorium du Lycée de l’Assomption Auditorium du Lycée de l'Assomption 16 novembre 2019 20:00 Auditorium du Lycée de l'Assomption Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine