Dites à mes amis que je mort Auditorium Rennes, dimanche 18 février 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 18 février, 16h00 1

Du 2024-02-18 16:00 au 2024-02-18 17:40.

Dans l’Ouest de la Géorgie, les vivants ne se séparent pas de leurs morts. Ils leur parlent, leur demandent conseil… Tsotné, revêtu de son plus beau costume, est enfin prêt «à recevoir». Ses proches sont là, on partage les jours et les veillées, les concours de pleurs et les repas qui n’en finissent plus… Un film de Nino Kirtadzé, 63 min, 2003, France. Suivi d’une rencontreavec la réalisatrice.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine