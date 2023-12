Sarah, Susanne et l’écrivain, par Eric Reinhardt, Julia Faure et Vanessa Wagner Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Sarah, Susanne et l’écrivain, par Eric Reinhardt, Julia Faure et Vanessa Wagner Auditorium Rennes, 4 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 4 février 2024, 18h30 1 Du 2024-02-04 18:30 au 2024-02-04 19:30. Sarah a confié l’histoire de sa vie à un écrivain qu’elle admire, afin qu’il en fasse un roman. Dans ce récit, Sarah s’appelle Susanne. Susanne ne se sent plus aimée comme autrefois par son mari, elle s’aperçoit aussi qu’il possède la majeure partie de leur domicile conjugal… Éric Reinhardt tisse dans son dernier roman une de ces mises en abyme littéraires dont il est familier, en même temps qu’il dessine le bouleversant portrait d’une femme qui cherche sa juste place. Il en livre ici une lecture musicale, accompagné de la comédienne Julia Faure et de la pianiste Vanessa Wagner.

Éric Reinhardt, Sarah, Susanne et l’écrivain (éd. Gallimard). Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/