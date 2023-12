La quête infinie, avec Nina Bouraoui Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La quête infinie, avec Nina Bouraoui Auditorium Rennes, 4 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 4 février 2024, 16h00 1 Du 2024-02-04 16:00 au 2024-02-04 17:00. Pour Nina Bouraoui, « l’art d’écrire ressemble à l’art d’aimer, dans sa grâce, dans ses abîmes et dans l’espoir qu’il fait naître à chaque fois ». Dans Grand seigneur, elle mêle le portrait et la vie de son père à la sienne. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/