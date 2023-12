En harmonie avec le vivant, avec Etienne Davodeau et Serge Joncour Auditorium Rennes, 3 février 2024, Rennes.

Du 2024-02-03 14:00 au 2024-02-03 15:00.

Le héros de Chaleur humaine de Serge Joncour est à sa place dans sa ferme, au plus près des animaux et de la nature. Alors que ses sœurs se sont un peu égarées dans des vies urbaines insatisfaisantes, Alexandre représente l’équilibre. Son environnement rural est marqué par les évolutions du climat et du monde mais il tient bon et c’est auprès de lui que tous vont trouver refuge à la faveur de la pandémie. Comme ce coin de Dordogne, la Loire d’Étienne Davodeau s’adapte mais ne disparaît pas. Elle est une amie à qui on peut se fier, une puissance intangible à laquelle on peut se remettre. Deux livres pour une même relation apaisée avec le vivant.

Étienne Davodeau, Loire (éd. Futuropolis).

Serge Joncour, Chaleur humaine (éd. Albin Michel).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine