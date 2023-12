Yannick Haenel invite Laura Vazquez Auditorium Rennes, 3 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 3 février 2024, 16h00 1

Du 2024-02-03 16:00 au 2024-02-03 17:00.

« Laura Vazquez réinvente la poésie, c’est-à-dire l’existence. Car la poésie est toujours une proposition d’existence. Ainsi cette jeune femme, qui a reçu le prix Goncourt de la poésie pour Le Livre du Large et du Long et qui s’occupe d’une revue intitulée Muscle, nous propose-t-elle en un sens de réinventer l’existence. L’enchantement qu’on éprouve à la lire, le sentiment d’être face à une nouveauté absolue demandent à être partagés : ce sera l’objet de cet entretien avec Laura Vazquez. » Yannick Haenel.

Laura Vazquez, Le livre du large et du long (éd. du sous-sol).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine