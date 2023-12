Vers la Violence, par Blandine Rinkel, Pierō et Clément Gyselinck Auditorium Rennes, 2 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres Vendredi 2 février 2024, 20h00 1

Du 2024-02-02 20:00 au 2024-02-02 21:00.

Comment changer la violence en ardeur ? Cette question, au cœur du dernier roman de Blandine Rinkel (Vers la violence) narrant la relation ambivalente entre une fille et son père, est le point de départ de ce spectacle, imaginé comme une rencontre, celle de trois artistes et celle de trois arts (la musique, la littérature et la danse). En laissant voix, corps et regards s’entrelacer, il s’agit d’éprouver la « sensation du couteau », celle qui, entre abandon et prise de risque, nous fait nous sentir « un peu plus que vivants ».

Blandine Rinkel, Vers la violence (éd. Fayard) Grand prix des lectrices Elle 2023.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine