Événement des Champs Libres Dimanche 28 janvier 2024, 16h00

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d'autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l'adolescence. Aujourd'hui, portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « mauvaises filles » jusqu'à la fin des années 1970 en France.

Un film de Émérance Dubas, 71 min, France, Arizona Production.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

