Les femmes : au travail ! Auditorium Rennes, 21 janvier 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 21 janvier 2024, 16h00

On les croyait aux fourneaux. Elles étaient aux champs, dans les salles de classe, les conserveries, les ateliers textiles, à l'abattoir ou au port de pêche. Invisible, le travail des femmes en Bretagne a longtemps été dévalorisé. Mais les luttes qu'elles ont menées montrent aussi qu'elles ont été le fer de lance de progrès sociaux. Retour en images sur un pan oublié de l'histoire de la Bretagne.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

