Qu’est-ce que l’écoféminisme ? Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Événement des Champs Libres
Samedi 20 janvier 2024, 15h00

L'écoféminisme est la rencontre des luttes écologiques et féministes, partout dans le monde, en réponse à la double oppression qui frappe les femmes et la nature. Spécialiste reconnue d'éthique environnementale, Catherine Larrère explique dans quelle mesure ces luttes peuvent se conjuguer.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

