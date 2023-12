Noëmi Schindler et Ninon Hannecart-Ségal Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Noëmi Schindler et Ninon Hannecart-Ségal Auditorium Rennes, 17 janvier 2024 12:30, Rennes. Événement des Champs Libres Mercredi 17 janvier 2024, 12h30 1 Du 2024-01-17 12:30 au 2024-01-17 13:30. La pianiste Ninon Hannecart-Ségal et la violoniste Noëmi Schindler ont suivi un parcours académique brillant. Elles orientent leur recherche sur les timbres, l’improvisation, les percussions ou le clavecin pour Ninon, les musiques contemporaines, baroques et classiques pour Noëmi. Elles interpréteront des pièces rares de George Crumb, Franz Schubert, Witold Lutoslawski, Iannis Xenakis ou encore Bernard Cavanna. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 12:30 - 13:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

