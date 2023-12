Les 400 ans de Blaise Pascal, ce précurseur Auditorium Rennes, 16 janvier 2024 20:30, Rennes.

Événement des Champs Libres Mardi 16 janvier 2024, 20h30 1

Du 2024-01-16 20:30 au 2024-01-16 22:30.

En 2023, nous célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. L’occasionde découvrir son génie aux multiples facettes dont on retient avant tout qu’il fut un philosophe,théologien et moraliste hors pair, mais aussi un passionné de mathématiques et un précurseurdans de nombreux domaines. Avec Cédric Villani, mathématicien spécialisé dans la physique mathématique et lauréat de la médaille Fields 2010.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine