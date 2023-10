Re Ar Menez Auditorium Rennes, 14 janvier 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 1

Du 2024-01-14 16:00 au 2024-01-14 17:30.

Sur la colline du Menez Du, dans les Monts d’Arrée, des hommes et des femmes se mobilisent contre l’implantation d’une antenne relai à proximité de leurs fermes bio. De manière ludique, les enfants viennent par leurs gestes et leurs regards questionner ceux des adultes… A travers cette lutte contre, c’est surtout la lutte pour un mode de vie singulier qui prend corps. Un film de Dounia Wolteche-Bovet, 52 min, France, français/breton (sous titré), Tita Productions.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine