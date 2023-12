René Girard, une pensée de la violence, avec Benoît Chantre Auditorium Rennes, 13 janvier 2024 15:00, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 13 janvier 2024, 15h00 1

Du 2024-01-13 15:00 au 2024-01-13 17:30.

Pour Benoît Chantre, essayiste et critique littéraire, la pensée de René Girard, anthropologue, historien et philosophe français (1923-2015) permet de comprendre le rôle que joue la violence dans l’histoire de toutes les sociétés.L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conflit israélo-palestinien ou encore les tensions qui secouent notre société… Comment identifier les mécanismes et l’escalade de la violence ?

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine