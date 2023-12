Une histoire du Gospel Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Une histoire du Gospel

Auditorium Rennes, 10 janvier 2024 12:30, Rennes

Mercredi 10 janvier 2024, 12h30

La chorale rennaise Song of Freedom, son chef de chœur Sonya Pinçon, accompagnés par Édouard Leys au piano, Aurélien Montani à la basse et Stéphane Stanger à la batterie, nous racontent l'histoire du Gospel : des racines du «work-song» a cappella (les chants de travail) jusqu'aux gospels contemporains en passant par les «spirituals» (les chants d'esclaves à l'origine du gospel).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

