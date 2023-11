Temps, utopies et transitions, avec Hadrien Klent Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Temps, utopies et transitions, avec Hadrien Klent Auditorium Rennes, 14 décembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Jeudi 14 décembre, 18h30 Si la sobriété s'impose comme l'une des réponses aux enjeux des transitions, sa mise en œuvre provoque de nombreuses questions. Et si le temps était un allié ? Et s'il fallait considérer que la sobriété passe par la réduction du travail, le grand ordonnateur des temps de nos vies ? Hadrien Klent propose, dans « Paresse pour tous », la journée de 3 heures. Avec pour postulat que travailler moins permettra de vivre mieux, individuellement et collectivement.

