Voyage vers l’infini Auditorium Rennes, 12 décembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Mardi 12 décembre, 21h00 1

Du 2023-12-12 21:00 au 2023-12-12 23:00.

C’est à un voyage exceptionnel que nous convie Christophe Galfard, physicien et écrivain, à travers l’Espace et le temps, à la découverte d’un Univers qui est en train de devenir à la fois plus clair et plus mystérieux que jamais. En partant de la Terre, nous irons explorer les toutes dernières images qui nous parviennent du Cosmos.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine