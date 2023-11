Récit et nature dans les musiques instrumentales Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Récit et nature dans les musiques instrumentales Auditorium Rennes, 9 décembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 9 décembre, 15h00 1 Du 2023-12-09 15:00 au 2023-12-09 17:30. Afin d’apporter un éclairage au projet musical Flore Laurentienne, qui s’articule autour du fleuve Saint-Laurent, cette conférence interrogera le contexte historique et esthétique des musiques s’attachant à porter un récit.Une rencontre avec Marion Brachet, chercheuse en musique, suivie d’un concert de Flore Laurentienne. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

