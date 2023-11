De Rave Ô Trans à Planète (1992-1997) Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes De Rave Ô Trans à Planète (1992-1997) Auditorium Rennes, 8 décembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Vendredi 8 décembre, 14h00 1 Du 2023-12-08 14:00 au 2023-12-08 16:00. Cette rencontre propose de revenir sur la série de raves organisées aux Trans Musicales entre 1992 et 1997 et sur le rôle du festival comme lieu de découverte des musiques électroniques. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/