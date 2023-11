Les allers-retours constants entre le jazz et les musiques pop Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les allers-retours constants entre le jazz et les musiques pop Auditorium Rennes, 7 décembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres
Jeudi 7 décembre, 14h00

Le jazz est l'une des sources fondamentales des musiques pop occidentales depuis leur naissance. Inversement, jazzmen et jazzwomen empruntent les chemins de la pop, ses langages, ses structures, ses instruments, ses thèmes. Une rencontre avec Guillaume Kosmicki, musicologue et conférencier, suivie d'un concert de Roni Kaspi.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

