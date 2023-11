Le médecin et l’ordinateur en 2023 Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le médecin et l'ordinateur en 2023

Événement des Champs Libres
Mardi 5 décembre, 20h30

Il n'est pas de jour où les médias ne se font écho de propos vantant les prouesses de l'intelligence artificielle ou au contraire annonçant les catastrophes vers lesquelles son utilisation va nous entraîner. La santé étant l'un des principaux domaines d'application de celle-ci, la conférence a l'ambition de nous aider à faire le tri entre rêve et cauchemar, opportunités et risques.

Avec Bernard Nordlin, chirurgien, professeur des universités.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

