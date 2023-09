Une femme effacée Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Une femme effacée Auditorium Rennes, 3 décembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Dimanche 3 décembre, 16h00 1 Du 2023-12-03 16:00 au 2023-12-03 17:20. Sylvia Guillet, la réalisatrice aime les vieilles photos, ces images orphelines trouvées par hasard au fond des caisses des brocanteurs. Un jour, elle découvre un fantôme sur l’une d’elle. Celui d’une femme qu’on avait tenté d’effacer… Commence alors une enquête afin de découvrir l’identité de cette femme et son histoire. Un film de Sylvia Guillet, 49 min, 2015, Paris-Brest Productions Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

