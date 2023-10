Les émissions de cuisine, de la télévision aux médias numériques Auditorium Rennes, 26 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Dimanche 26 novembre, 16h30 1

Du 2023-11-26 16:30 au 2023-11-26 17:45.

Le goût des Français et des Françaises pour les émissions de cuisine n’est plusà démontrer. En puisant dans les archives de l’INA et les ressources du web,la rencontre retrace cette histoire et ses évolutions. Avec Christian Bonah, historien,Christelle Molina, déléguée régionale INA Loire Bretagne, Olivier Roger, chargé de missions à France Télévisions.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine