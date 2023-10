Corps et alimentation dans l’Antiquité et au Moyen Âge Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Corps et alimentation dans l’Antiquité et au Moyen Âge Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 25 novembre, 14h30 1 Du 2023-11-25 14:30 au 2023-11-25 15:30. Dans l’Antiquité gréco-romaine, la diététique constitue une branche importante de la médecine : à partir de la théorie des humeurs, les médecins modulent le régime alimentaire en fonction des âges et des sexes. Avec Christophe Badel, professeur d’histoire romaine à l’Université Rennes 2 et Isabelle Rosé, maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/