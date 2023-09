À la table des Français Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes À la table des Français Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 25 novembre, 16h00 1 Du 2023-11-25 16:00 au 2023-11-25 17:00. En 2010, le repas gastronomique français est classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Les repas de famille, les bonnes bouffes entre amis, les déjeuners de travail ou les pique-niques sont quelques facettes des habitudes alimentaires des Français, un patrimoine riche et diversifié.Avec Florent Quellier, professeur d’histoire moderne à l’Université d’Angers. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/