Quand le cinéma se met à table

Événement des Champs Libres
Vendredi 24 novembre, 20h00

Au cinéma comme dans la vie, manger n'est jamais un acte anodin. Marqueur culturel, social et politique, la nourriture y est prétexte à des scènes tantôt anecdotiques, tantôt d'anthologie, qui vont du plaisir gourmand aux excès en tous genres. De L'Aile ou la cuisse à Ratatouille, en passant par Le Labyrinthe de Pan, cette rencontre vous mettra l'eau à la bouche (et aux yeux !).

Avec Erwan Cadoret, docteur en cinéma.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

