La politique au banquet du 16e au 19e siècle Auditorium Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Vendredi 24 novembre, 15h30 1

Du 2023-11-24 15:30 au 2023-11-24 16:30.

Quand les élites sociales et politiques se retrouvent à table pour un repas solennel, la richesse des aliments, les innovations culinaires et la qualité du service sont de rigueur. Abondance et luxe servent ici bien des projets, du prestige social aux négociations diplomatiques.Avec Florent Quellier, professeur d’histoire moderne à l’université d’Angers et Marie-Pierre Rey, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris I.

