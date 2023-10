Que manger en 2023 pour prendre soin de sa santé et de la planète ? Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Que manger en 2023 pour prendre soin de sa santé et de la planète ?

Événement des Champs Libres
Mardi 21 novembre, 20h30

Face aux enjeux systémiques auxquels nous sommes confrontés, quel modèle alimentaire résilient peut-on concevoir ? Anthony Berthou, nutritionniste et enseignant, propose des solutions conciliant autant les enjeux de santé individuels, qu'écologiques et collectifs et défend une approche intégrative et écologique de la nutrition.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

