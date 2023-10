La justice est-elle indépendante ? Auditorium Rennes, 18 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 18 novembre, 15h00 1

Du 2023-11-18 15:00 au 2023-11-18 16:30.

L’indépendance et l’impartialité de l’autorité judiciaire sont deux principes fondamentaux inscrits dans la Constitution française et dans la Convention européenne des droits de l’Homme. Pourtant ces principes alimentent le débat public tout au longde l’histoire politique française. Les juges Renaud Van Ruymbeke et Éric Halphendonneront des clés de lecture de ces enjeux complexes, entre théorie et pratique.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine