Bifurcations quantiques : une conférence à choix multiples Auditorium Rennes, 14 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Mardi 14 novembre, 20h30 1

Du 2023-11-14 20:30 au 2023-11-14 22:30.

Julien Bobroff, physicien et professeur à l’Université Paris-Saclay, manipulera en direct des images, des découpages et des dessins pour montrer à quoi la quantique ressemble vraiment. En direct, le public sera invité à choisir la direction que devra prendre la conférence. Cent huit chemins possibles, on a calculé… Lequel sera le vôtre ?

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine