Le roi Arthur et la Table ronde : un manuscrit enluminé du 13e siècle Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le roi Arthur et la Table ronde : un manuscrit enluminé du 13e siècle Auditorium Rennes, 9 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Jeudi 9 novembre, 18h30 1 Du 2023-11-09 18:30 au 2023-11-09 20:00. Savez-vous que la Bibliothèque des Champs Libres conserve un magnifique manuscrit du 13e siècle consacré aux romans de la Table ronde ? Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, présente ce joyau enluminé du Moyen Âge, qui n’a pas fini de nous faire rêver. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/