Ivarh Auditorium Rennes, 8 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Mercredi 8 novembre, 12h30 1

Du 2023-11-08 12:30 au 2023-11-08 13:30.

Ivarh porte une musique où des textures électriques puissantes rencontrent le chant et des mélodies de basse Bretagne. Les chants d’Elouan Le Sauze sont accompagnés de la guitare de Pablo Molard, du saxophone d’Ewen Couriaut, de la guitare électrique et du synthé de Benjamin Bessé et des percussions de Thomas Bessé.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine