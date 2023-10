L’Univers, notre miroir cosmique Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

L'Univers, notre miroir cosmique Auditorium Rennes, 7 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres
Mardi 7 novembre, 20h30

Il n'y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd'hui, les télescopes spatiaux et terrestres en ont détecté des milliers. Sur ce chemin qui nous ramène à nos origines, trouverons-nous d'autres civilisations avec lesquelles partager nos émerveillements ?

Avec Nathalie A. Cabrol, astrobiologiste.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de L'énigme cosmique de la vie (Seuil, 2023).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

