Événement des Champs Libres
Samedi 4 novembre, 14h30

Ce qu'ils revendiquent ? Leur cité, leur Kabylie, leurs vingt ans. Leur désir ? « Être soi-même. » Farid, Naguib, Abdel Ouab, jeunes de la cité des Mille-Mille à Aulnay-sous-Bois, évoquent leurs souvenirs, leurs rapports avec l'Algérie, leur avenir… À travers leurs visages et leur parole, le réalisateur capte leurs doutes et leurs interrogations.

Un film de Denis Gheerbrant, 55 min, les films d'Ici, France, 1986

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

