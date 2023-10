La P’tite Scène : découverte de la musique baroque avec Concert Malmené Auditorium Rennes, 2 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Jeudi 2 novembre, 15h00 1

Du 2023-11-02 15:00 au 2023-11-02 15:45.

Antonio Vivaldi, John Dowland… Connaissez-vous ces noms ? Marie Rouquié (violon) et Pascal Peroteau (comédien, chant et contrebasse) font se rencontrer leur deux univers : la musique baroque et le spectacle. Ensemble, ils racontent des histoires, avec et sans paroles. Des histoires musicales, empreintes de poésie et d’une touche d’humour. Ils y mêlent la musique des 17e et 18e siècles, le conte et le burlesque.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine